Mammutbaum am Bensheimer Amtsgericht gefällt

Bensheim. Der Kreis und die Stadt sind um ein Naturdenkmal ärmer: Der Mammutbaum am Bensheimer Amtsgericht wurde – wie angekündigt – am Donnerstag gefällt. Wobei die Fachfirma nicht klischeehaft mit der Axt den Stamm traktierte, sondern das hünenhafte Geäst scheibchenweise sezierte. Zuerst kamen die Äste an die Reihe, danach wurde das stattliche, aber stark geschädigte Exemplar Meter um Meter ein paar Köpfe kürzer gemacht.

Das Dahinscheiden des Baums hat eine lange Vorgeschichte. Schon 2018 teilte die Untere Naturschutzbehörde mit, dass „der Baum seit längerer Zeit an Astdürre leidet, die vermutlich durch das Botryosphaeria-Triebsterben verursacht wurde“. Das Triebsterben sei durch den Schwächeparasiten Botryosphaeria dothidea, ein Schlauchpilz, ausgelöst worden.

Die enormen Trockenschäden führten nun nach Angaben des Landratsamtes dazu, dass der Baum aus Sicherheitsgründen gefällt werden musste. Wie alt der eigentlich grüne Gigant tatsächlich wurde, konnte nicht ermittelt werden. dr/Bild: Thomas Zelinger