Malkurs nach Bob Ross in Bensheim

Bensheim. Mit der Nass-in-Nass-Technik nach Bob Ross können Interessierte bereits nach kurzer Zeit ein erstes farbenprächtiges Ölbild betrachten. Im Kurs der Kreisvolkshochschule lernen die Teilnehmer, wie man mit einfachen Pinselstrichen eine Landschaft malen und Farben richtig einsetzen kann. Gearbeitet wird mit hochwertigen Ölfarben auf einer Leinwand. Die Kursleiterin bringt alle Materialien mit.

Der Kurs mit Mila Müller läuft am Samstag, 16. Juli, von 9 bis 17 Uhr in der Kirchbergschule in Bensheim. Anmeldungen sind möglich über die Homepage www.kvhs-bergstrasse.de oder der Telefonnummer 06251/172960. red