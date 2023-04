Mai-Fest der PSG Auerbach

Bensheim. Im Rahmen der diesjährigen Weinlagenwanderung der Bergsträßer Jungwinzer am 1. Mai bieten die Auerbacher Schützen der PSG 1570 auf ihrem am Weg gelegenen Vereinsgelände nahe Wambolder Sand und Schönberger Sportplatz wieder traditionsgemäß ihren kulinarischen Anlaufpunkt an.

Roabdigalle sorgen für Stimmung

Bei Fassbier, alkoholfreien Getränken, Riesenbratwürsten sowie Kaffee und Kuchen können sich die Weinlagenwanderer im großen Biergarten und im Vereinshaus ausruhen, stärken und mit anderen Teilnehmern ins Gespräch kommen.

Zusätzlich sorgt ab etwa 14 Uhr die bekannte Guggefetzband der Bensemer Roabdigalle wie immer für gute Stimmung. red