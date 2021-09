Mahler Immobilien feiert Jubiläum

Bensheim. Die Bensheimer Firma Mahler Immobilien IVD feiert im Oktober ihr 40-jähriges Bestehen. Seit mehr als 30 Jahren ist die Firma Mitglied zunächst im „Verband deutscher Makler“ und weiterführend im „Immobilienverband Deutschland“. Sie gehört somit zu den erfahrenen, renommierten Immobilienberatern im Kreis Bergstraße und ist außerdem auch ein Ausbildungs- und Praktikumsbetrieb. Die Firmengeschichte begann im Oktober 1981 mit der Gründung durch Alexander und Anette Mahler. Das erste Büro befand sich in der Rodensteinstraße 22. Später übernahm der Mitarbeiter Werner Grollmus das Geschäft. Seit 1998 ist Axel Reimschüssel der Firmeninhaber von Mahler Immobilen.

Viele Jahre war der Standort im ehemaligen historischen Casino-Gebäude gegenüber dem Bensheimer Bahnhof, bis man sich im Jahr 2017 zum Umzug nach Auerbach entschloss und das eigene Anwesen Darmstädter Straße 152 frisch sanierte.

Verwaltung von Immobilien

Neben der Vermittlung von Wohn- und Gewerbeimmobilien werden seit 2007 auch Immobilienverwaltungen übernommen. „Die Verwaltung und das Vermittlungsgeschäft unterstützen sich gegenseitig gut und wir profitieren täglich von unseren langjährigen Kontakten. Wir bedanken uns für die vier Jahrzehnte Zusammenarbeit, Vertrauen und Treue“, betonte Inhaber Alex Reimschüssel anlässlich des Jubiläumstermins.

Auf die Frage, was das Geheimnis ihres Erfolges in einer bekanntlich so hart umkämpften Branche ist, antwortete Alex Reimschüssel: „Was uns immer ausgezeichnet hat, ist der ehrliche Umgang mit den Menschen.“ tn

