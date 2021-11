Märchenstunde in Bensheim

Bensheim. Für Donnerstag (25.), 17 Uhr, lädt das Café Glaubach zum sechsten Mal zum Literarischen Nachmittag ein, der dieses Mal von Buchhändlerin Ingeborg Deichmann gestaltet wird.

Mit dem Märchen „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ will sie Literaturbegeisterte in die Wunderwelt der Märchen entführen. Gerade dieses Märchen aus der Grimmschen Sammlung zieht die Zuhörer mit viel Dramatik in den Bann. Man darf sich also auf eine spannende Lesung und gute Unterhaltung freuen, heißt es von Seiten des Veranstalters. Der Eintritt ist frei. red