Märchennacht am AKG

Bensheim. Am Donnerstag, 1. Dezember, findet von 17 bis 20 Uhr am AKG eine Märchennacht statt, dieses Jahr wieder für alle Fünftklässler, ihre Eltern und Geschwister, die sich für diesen Abend in einer verzauberten Schule angemeldet haben.

Unter anderem wird sich der Schulhof in einen Zauberwald, Klassenräume in Knusperhäuschen und die Mensa in ein Märchentheater verwandeln.

In verschiedenen Stationen können die Kinder lesend, zuhörend, ratend, mitmachend, bastelnd oder knuspernd in die Märchenwelt eintauchen – genau das Richtige fürs erste Türchen im Adventskalender, heißt es in der Ankündigung. red