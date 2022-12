Märchenhafte Abschlussfeier

Bensheim. Die traditionsreiche Abschlussfeier der Segelfluggruppe Bensheim fand nach zwei ungewohnten Coronajahren wieder im vertrauten festlichen Rahmen statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch dieses Jahr glänzten Flugschüler mit ihren Leistungen und konnten ihre ersten Abzeichen entgegennehmen: Tim Gerhardt (Alleinflug), Benjamin Ilchmann (Alleinflug, A/B/C-Prüfung), Jona Lau (B/C-Prüfung), Younes Shaimi (Alleinflug), Dominik Wetzler (B-Prüfung).

Gratulationen zur bestandenen Luftfahrerprüfung gingen an Ina Duwanoff (Segelflug) sowie an Jens Gansweid und Jannik Rummel als frisch gebackene Motorseglerpiloten. Vom hohen fliegerischen Niveau zeugen die Platzierungen Bensheimer Piloten in nationalen und internationalen Wettbewerben. So gelang den Bensheimer Segelfliegern nach einer spannenden Saison der Aufstieg in die 1. Segelflug-Bundesliga.

Der amtierende Weltmeister Uwe Wahlig gewann den international renommierten Wettbewerb (FFC) in Prievidza/Slowakei Platz 1 (Clubklasse). Auf der Deutschen Meisterschaft in Zwickau überraschte Wahlig die Experten mit Platz 4 – in der 15-Meter-Klasse mit seinem über 30 Jahre altem Segelflugzeug LS3.

Bei der (dezentralen) Deutschen Meisterschaft im Streckenflug (DMSt) konnten sich Bensheimer Piloten und Pilotinnen über mehrere hessische Titel und gute Platzierungen freuen. Alleine die Damen sahnten vier von acht möglichen hessischen Vizemeistertitel ab.

Segelflugreferent Lukas Etz verteilte die Urkunden für die Vereinsmeister: Lukas Ernst (Hessenmeister Junioren/15m-Klasse) überzeugte in der Jugendwertung als Bester, Jana Maier (Hessenvizemeisterin Damen/Clubklasse) gewann bei den Damen. Als Vereinsmeister musste sich der Segelflugreferent und Hessenmeister Etz selbst die Urkunde überreichen.

Für 60 Jahre Mitgliedschaft in der SFG-Bensheim ehrte Vorsitzender Felix Maier Marlies und Fritz Schader sowie Roswitha Gaber. Eine besondere Auszeichnung wurde Schriftführer Heiko Schmidt verliehen: die silberne Ehrennadel. Für eine gelungene Unterhaltung sorgte wieder die Jugendgruppe mit ihrem selbst geschriebenen Theaterstück. Wobei auch dieses Mal der Übergang zwischen Dichtung und Wahrheit fließend sowie Ähnlichkeiten mit lebenden Personen reine Absicht war.

Frei nach Grimms Märchen führte eine Außenlandung bei den Sieben Zwergen schnurstracks zur Traumhochzeit, Dornröschen stach sich am LS-3-Winglet und auch die Kantinenhexe bekam ihr Fett weg. Mit viel Liebe zum Detail, fantasievollen Einfällen und Spielfreude begeisterte die Jugend das Publikum, das herzhaft über sich selbst lachen konnte. red