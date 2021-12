Bensheim. Gestern fiel der Startschuss des Lebendigen Adventskalenders der Familienkirche Bensheim auf dem Vorplatz der Kirche Heilig Kreuz in Auerbach.

„Mache dich auf und werde Licht“ – in der kurzen Textzeile des bekannten adventlichen Kanons steckt die klare Aufforderung darauf zu achten, wo man für Menschen ein Licht sein kann. Zu diesem Thema gestaltet heute am 2. Dezember der Hospizverein Bergstraße um 18 Uhr vor der Geschäftsstelle am Wambolter Hof einen Impuls.

Nähere Informationen zum Lebendigen Adventskalender gibt es auf den Flyern, die unter anderem in den katholischen Kirchen und in der Tourist-Information ausliegen, sowie auf der Homepage des Pfarreienverbunds, wo sich zur besseren Orientierung auch eine digitale Karte mit allen Stationen findet: https://katholische-kirche-bensheim.de/adventskalender/ red