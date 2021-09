Lolli-Tests kommen in der Kita gut an

Bensheim. Kindergarten soll Freude machen. Ganz klar. Aber können auch Covid-19-Tests in einer Kindertagesstätte den Kleinen Spaß machen? Schon. Wenn das Thema nämlich locker angegangen wird, das Drumherum stimmt und es statt Teststäbchen für die Nase, wie aus der Welt der Erwachsenen und Jugendlichen bekannt, für die Kleinen Lolli-ähnliche Tests für den Mund gibt.

Einmal in der Woche werden inzwischen Kinder und Erzieherinnen in der Awo-Kindertagesstätte Stubenwald in Bensheim getestet. Das natürlich auf freiwilliger Basis und bei den Kindern nur mit Zustimmung der Eltern, von denen der größte Teil die Aktion unterstützt. Mit den regelmäßigen Schnelltests soll das Risiko minimiert werden, dass das Coronavirus seinen Weg in der Einrichtung findet und sich dort ausbreitet.

Die ersten Erfahrungen mit den Lolli-Test sind gut, munter machen die Mädchen und Jungs mit. Zu den Tests schaut eigens das Team des Mobilen Bürgertests Bensheim vorbei, hinter dem mit der Scholz Pharma ein Auerbacher und damit ortsansässiges Unternehmen steht – was in den vergangenen Monaten bereits bei verschiedenen Anlässen im Stadtgebiet Teststationen eingerichtet hatte. Zuletzt war das Team auch bei der Winzerwoche in der Innenstadt vor der Alten Faktorei vertreten.

Die Initiative zu dem Projekt ging von Sandra Kraft, Elternbeirätin, aus, sowohl den Elternbeirat als auch das Kindergarteam, allen voran Leiterin Ariane Krüger, weiß sie auf ihrer Seite. Anerkennung gibt es gleichermaßen für die Kinder, die die Tests ganz entspannt mitmachen, wie für die Erzieherinnen, die das Angebot begleiten und von Anfang an dazu beigetragen haben, ihren Schützlingen mögliche Ängste und Unsicherheiten zu nehmen. Die Tests können die Kleinen, die wechselweise in ihrer Gruppen in den Testraum im Kindergarten kommen, dahingehend selbst vornehmen, als dass sie die Lollis erstmal in den Mund nehmen bis diese sich wie gewünscht zur Analyse verfärben. Für die Auswertung sind dann die Spezialisten vom Mobilen Bürgertest-Team zur Stelle.

Seitens von Scholz Pharma erklärte Bianca Scholz im Nachgang zum jüngsten Testtag in dieser Woche: „Wir haben auf Anfrage der Kita gerne diese Aktion gemacht und freuen uns, dass wir damit auch einen Beitrag leisten können, die Pandemie bald in den Griff zu bekommen.“ thz