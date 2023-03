Löffelholz: 50 Jahre Männermode in Bensheim

Bensheim. Im Jahr 1958 gründete Karl Löffelholz ein Fachgeschäft für Herrenmode in Lorsch. Es folgte im Jahr 1972 eine Filiale in Groß-Gerau und dann 1973 in Bensheim. Zunächst waren die Geschäftsräume in der Hauptstraße 2, bevor man 1979 in das neuerrichtete Gebäude „Am Wambolter Hof 2“ zog.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Jahr 2014 folgte ein zeitgemäßer Komplettumbau des Geschäftes Auf zwei Etagen findet der Kunde seit 50 Jahren Herrenmode für alle Anlässe. Von Business und festlich-elegant über sportlich-legere Kleider für die Freizeit, in den großzügigen Geschäftsräumen findet man ein vielfältiges Angebot an hochwertiger Männermode. Von Kopf bis Fuß, denn auch Kappen und Schuhe findet man bei Männermode Löffelholz.

Eine Auswahl von über 300 Anzügen in 30 verschiedenen Designs und 40 Größen werden im Obergeschoss angeboten. Inhaber Frank Löffelholz und sein Team legen großen Wert auf Qualität bei der Ware und bei der Beratung der Kunden. Natürlich wird auch Service großgeschrieben, so steht zum Beispiel ein Änderungsservice steht für individuelle Wünsche zur Verfügung. Unser Bild zeigt (von links): Frank Löffelholz, Andrea Bornert, Jörg Schauß und Stefan Weber. tn/Bild: Thomas Neu