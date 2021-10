Lob und Kritik für Neumarkt

Bensheim. „Die Ergebnisse des Pressegespräches der neuen Eigentümer des Neumarktes lesen sich zunächst ganz gut. Insbesondere der Abriss von Teilen des weitgehend leerstehenden Gebäudes verbunden mit einer Wohnbebauung wird von uns unterstützt“, betont BfB-Stadtverordneter Norbert Koller. Die Stadtbibliothek ist ein wichtiger Anker für diesen Bereich und soll dort auch weiter untergebracht sein. Das sei ebenso ein sinnvolles Ziel wie die Unterbringung des Familienzentrums.

„Wir kritisieren die Aussage von Erster Stadträtin Nicole Rauber-Jung, die sich gegen einen Nahversorger im Neumarkt ausspricht. Die Bevölkerung in der Bensheimer Innenstadt wünscht sich jedenfalls dringend einen Nahversorger. Auch die Einbindung in den Bensheimer Weg sollte überdacht werden, es sei denn, man will ein Scheitern provozieren. Bei der Umsetzung des Beschlusses zum ergebnisoffenen städtebaulichen Wettbewerb hat der Bensheimer Weg jedenfalls bisher nur zu Verzögerungen geführt“, meint Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau. Das Problem, das auf der Hand liegt, sei der sehr schlechte Zustand der Tiefgarage unter dem Neumarkt-Zentrum. Ein verkorkstes Konzept von Anfang an hätte dafür gesorgt, das es zwei Eigentümer für die Tiefgarage gibt, die sich gegenseitig blockiert hätten. Die Sanierung der Tiefgarage sei seit Jahren überfällig. Hier müsse eine Lösung im Sinne der Bensheimer Bevölkerung gefunden werden.

„Bei dieser Baustelle hat die städtische MEGB jedenfalls versagt“, bemerkt Stadtverordneter Franz Apfel. Zum Jahresende wolle die MEGB die Tiefgarage an die Stadt Bensheim zurückgeben. Dabei würden Millionen an Sanierungskosten fällig. „Bei einem Verkauf des städtischen Anteils der Tiefgarage wird es keinen Einfluss mehr auf die Höhe der Park-Preise geben. Was das bedeutet, sollte sich jeder vorher genau überlegen“, heißt abschließend. red