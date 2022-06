Lkw-Verkehr und Solarenergie

Bensheim. Zur nächsten Video-Konferenz sich die BfB-Fraktion am Dienstag (14.) ab 18 Uhr. „Wir besprechen die Antwort des Magistrats auf eine BfB-Anfrage zu weiteren Photovoltaikanlagen und begrüßen, dass es mittlerweile Gespräche mit einzelnen Unternehmen gibt, die Interesse an einer Umsetzung von PV-Anlagen über Park- und Stellplätzen sowie auf Parkhäusern gibt. Durch diese PV-Anlagen würden keine zusätzlichen unversiegelten Flächen beansprucht“, meint Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das städtische Förderprogramm für PV-Anlagen ist bereits seit April 2022 ausgeschöpft, weil eine >Erhöhung der Fördermittel, wie vom Magistrat vorgeschlagen, durch die Koalition und die FWG verhindert worden sei. Dies führe dazu, dass erst wieder mit dem Haushaltsentwurf 2023 weitere Fördermittel bereitgestellt werden können. „Das bedauern und kritisieren wir“, erklärt Stadtverordneter Norbert Koller.

Mit Unverständnis reagiert die BfB auf das Abstimmungsverhalten der FWG zum Bebauungsplan südlich Fachmarktzentrum. Hatte die FWG im letzten Jahr versucht, den Berliner Ring vom Lkw-Verkehr zu entlasten, so habe sie ohne Probleme den Bebauungsplan südlich Fachmarktzentrum beschlossen. Viele Bäume und Sträucher würden dort gefällt, um weitere Gewerbebetriebe anzusiedeln. Die An- und Abfahrt erfolge über den Berliner Ring und werde zu weiteren Mehrbelastungen führen, so Franz Apfel. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2