Livestream-Lesungen für Schüler

Bensheim. Kinder für das Lesen zu begeistern, ist nicht einfach und stellt Bibliotheken und Schulen vor ähnliche Herausforderungen. Umso sinnvoller ist es, dass Schulen und Bibliotheken in Sachen Leseförderung eng zusammenarbeiten. Eine bewährte Möglichkeit der nachhaltigen Leseförderung sind Autorenlesungen. Der Onleihe-Verbund Hessen (OVH), bei der die Stadtbibliothek Bensheim Mitglied ist, hat deshalb Autorinnen und Autoren zu insgesamt vier digitalen Lesungen eingeladen, an denen alle hessischen Schulklassen der Jahrgangsstufen 1 bis 10 teilnehmen können:

Mittwoch, 13. Juli: von 9 bis 10.30 Uhr, ab Klasse 7 – Dorit Linke „Jenseits der blauen Grenze“

Donnerstag, 14. Juli: 9 bis 10 Uhr, für die Klassen 5 und 6 – Maja Nielsen „Mount Everest“

Freitag, 15. Juli: 9 bis 10 Uhr, für die Klassen 1 und 2 – Sven Gerhardt „Minna Melone“

Freitag, 15. Juli: 10.30 bis 11.30 Uhr, für die Klassen 3 und 4 – Sven Gerhardt „Die Heuhaufen-Halunken“.

Alle Lesungen können als Livestream ohne Aufzeichnung, datenschutzkonform, ohne Anmeldung und kostenlos verfolgt werden. Eine Interaktion mit den jeweiligen AutorInnen findet nicht statt. Infoschreiben sind an alle Bensheimer Schulen versandt worden. Bei Rückfragen hilft das Team der Stadtbibliothek gerne weiter – vor Ort, telefonisch unter 06251/1707-0 oder per Mail an bibliothek@bensheim.de. Rückmeldungen zu den Lesungen sind erbeten.

2010 mit 16 Bibliotheken gegründet sind mittlerweile fast 150 Bibliotheken, Fördervereine und auch Schulbibliotheken Mitglied im sogenannten OVH. Unter https://hessen.onleihe.de können rund um die Uhr digitale Medien heruntergeladen werden. Auch für Kinder und Jugendliche bietet der OVH jede Menge Lese- und Hörspaß an. Alles was man dazu braucht, ist eine gültige Lesekarte der Stadtbücherei. ps