Lisa Fitz in Bensheim

Bensheim. Die deutsche Kabarettistin Lisa Fitz tritt am Donnerstag, 19. Mai, im Parktheater auf. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass eine Stunde zuvor. Fitz präsentiert auf Einladung des Lorscher Theaters Sapperlot laut Veranstalter ihr Programm „Flüsterwitz“, mit dem sie seit April 2018 auf Tour ist.

Zum Inhalt heißt es unter anderem: „Den Flüsterwitz erzählt man hinter vorgehaltener Hand. Er könnte Menschen in Hörweite beleidigen, sensible Damenohren kränken oder so wahr sein, dass er Machthabern gefährlich wird. Eigentlich ist der Flüsterwitz ein politischer Witz. Wenn man mit einem autoritären System haderte oder Repressalien befürchtete, erzählte man sich Flüsterwitze. Sind wir in unserer demokratischen Diktatur der Parteien so weit? Wer nicht in die politische Stromlinienform passt, wird gern für verrückt erklärt oder mundtot gemacht.“ Tickets sind über Reservix und die Homepage des Lorscher Theater unter www.sapperlottheater.de erhältlich. red

