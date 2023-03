Lindy Huppertsberg im Jazzkeller

Bensheim. Am Sonntag, 19. März, präsentiert die Jazzkeller-Reihe des Förderkreises Kleinkunst und Kultur und des PiPaPo-Theaters ein außergewöhnliches Programm: Lindy Huppertsberg – Musik und Episoden aus dem Leben einer Jazzbassistin.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Lindy Huppertsberg (Bass, Gesang) ist eine der angesehensten Kontrabassistin in Europa und kann auf fast 45 Jahre Bühnenerfahrung zurückblicken. Sie gehörte zu den ersten Jazz-Bassistinnen in Deutschland und Europa. Somit weht durch ihr musikalisches Leben ein Hauch von Pioniergeist, der auch zu außergewöhnlichen Begebenheiten führte, heißt es in der Ankündigung. Mit Humor und Wortwitz erzählt sie Geschichten, flankiert von Videos, Audios und Bildern aus ihrem Leben. Huppertsberg wurde von der Jazzbass-Legende Ray Brown zur „Lady Bass“ geadelt und reüssierte zu einer der gefragtesten Bassistinnen im swingenden Jazz. Mit dabei sind Andreas Hertel (Piano) und Angela Frontera (Schlagzeug, Gesang) aus São Paulo. Das Konzert findet um 19 Uhr im PiPaPo-Kellertheater am Wambolterhof statt. Tickets kosten 20 Euro, Einlass ist ab 18 Uhr. red/Bild: Förderkreis