Linde musste gefällt werden

Fehlheim. Im Rahmen der regelmäßigen Baumkontrollen hat ein Sachverständigenbüro den Zustand der Linde auf dem Kirchenvorplatz in Fehlheim als kritisch eingestuft. Das teilte die städtische Pressestelle am Mittwoch mit.

Aufgrund der Bedeutung des Baumes seien vertiefende Untersuchungen mit einer Wanddichtenmessung vorgenommen worden. Dabei stellte sich heraus, dass die gesunde Restwandstärke des Baumes äußerst gering ist, das Innere des Baumes sei komplett verfault gewesen. Die Standsicherheit konnte nicht mehr gewährleistet werden, aus diesen Gründen sei die umgehende Fällung unvermeidlich gewesen, vor allem im Hinblick auf die Sicherheit der Menschen, die dort vorbeigehen oder sich aufhalten, heißt es in der Pressemitteilung.

Neue Winterlinde als Ersatz

„Die Verantwortlichen haben absolut richtig gehandelt. Wir wissen aber natürlich um die Bedeutung des Baumes für die Fehlheimer Bevölkerung, daher wird an gleicher Stelle eine Linde gepflanzt“, erklärte Erste Stadträtin Nicole Rauber-Jung. Die Ersatzpflanzung mit einer Winterlinde ist in diesem Herbst vorgesehen. Mit diesem für Orts- oder Dorfmittelpunkte typischen Baum bekomme der Kirchenvorplatz wieder einen passenden und für den Standort gut geeigneten Nachfolger: Der neue Baum soll bereits einen staatlichen Stammumfang haben, daher müsse im Sommer ein spezielles Nährbett angelegt werden.

Bereits in den vergangenen zehn Jahren hatte die alte Linde immer wieder massiv Totholz gebildet, große Äste seien einfach abgestorben. Ursache hierfür war ein Pilzbefall. Aufgrund der schlechten Vitalität des Baumes haben Experten im Abstand von drei Jahren die Restwandstärke untersucht. Dieser Parameter hatte sich nun im Vergleich zur letzten Untersuchung deutlich verschlechtert, teilt die Stadtverwaltung in ihrer Pressemitteilung abschließend mit.

Grablichter am Standort

Im Stadtteil stieß die Fällung des ortsbildprägenden Baums am Dienstag direkt vor der katholischen Kirche auf wenig Zustimmung – vorsichtig formuliert. Am Standort wurden unter anderem Grablichtern sowie ein Holzkreuz aufgestellt, Trauerflor und ein selbstgemaltes Abschiedsbild aufgehängt. Der Vorwurf einer „Nacht-und-Nebel-Aktion“ stand im Raum.

Der Ortsbeirat wiederum teilte in einem öffentlichen Aushang mit, dass er bereits am 6. Mai über die Fällung der Linde und die Gründe informiert worden sei. So wird der Spielraum für Nacht und Nebel gleich ein bisschen kleiner. ps/dr

