Linde mit Pilzbefall gefällt

Auerbach. In der Otto-Beck-Straße in Auerbach – zwischen Heinrich- und Schillerstraße – ist kürzlich vom Bauhofservice der Stadt Bensheim eine Linde gefällt worden. Anwohner zeigten sich angesichts der kurzfristigen Fällung bestürzt. Wie die Stadt Bensheim und der KMB auf Nachfrage mitteilten, war der Baum akut „umsturzgefährdet“. Bäume würden nur dann gefällt, wenn es keine andere Lösung gibt – und in der Brutsaison nur, wenn die Verkehrssicherung so stark beeinträchtigt ist, dass die Fällung nicht in den Herbst verschoben werden kann.

Jährliche Kontrolle

Bäume im Stadtgebiet werden einmal im Jahr von einem Baumsachverständigen hinsichtlich ihrer Standsicherheit untersucht. Im Rahmen dieser Kontrolle sei die Linde als kritisch eingestuft und einer eingehenden Untersuchung unterzogen worden.

Dabei wurde unter anderem der Bohrwiderstand gemessen – so kann festgestellt werden, wie viel gesundes Holz ein Baum noch aufweist und welche Bereiche bereits verfault sind. Anhand dieser Messungen wird die gesunde Restwandstärke eines Baumes bestimmt. Ist diese zu gering, kann der Baum nicht mehr stabilisiert werden und er droht umzufallen.

Holz bereits stark zersetzt

Laut Bauhofservice war die Linde in der Otto-Beck-Straße vom Zottigen Schillerporling, einem holzzersetzenden Pilz, befallen. Bereits 2019 musste deswegen die Krone zurückgeschnitten werden. Nun habe sich gezeigt, dass die Restwandstärke stellenweise nicht mehr messbar war, da der Pilz bereits das ganze Holz zersetzt hatte. „Der Baum war somit nicht mehr standsicher und musste umgehend, also leider in der Brut- und Setzzeit, gefällt werden“, teilt der Bauhof mit. Vor der Fällung wurde die Linde auf Nester und Höhlen abgesucht.

Da der Baum mitten im Gehweg stand und direkt daneben in der Bachböschung eine weitere Linde steht, wurde laut KMB entschieden, dass der Baumstandort aufgegeben und die Baumscheibe zugepflastert wird. Somit könne sich die Linde an der Bachböschung künftig besser entfalten. red