Liederabend mit zwei Chören in Auerbach

Auerbach. Für Samstag, 2. Juli, ab 18 Uhr, lädt der Männergesangverein Harmonie 1861 Bensheim zu einem Liederabend in das Bürgerhaus Kronepark in Auerbach ein.

Im Wechsel mit dem Gesangverein Liedertafel Auerbach wird unter dem Motto „Kling auf mein Lied“ ein bunter Reigen fröhlicher Lieder zu hören sein. Auch Ehrungen für einige langjährige Vereinsmitglieder sind geplant, heißt es in einer Ankündigung.

Eine Einladung ergeht an alle, die wieder einmal fröhlichen Gesang hören möchten. Der Eintritt für den Liederabend ist frei, die Sängerinnen und Sänger freuen sich aber am Ende der Veranstaltung über eine Spende. Für Getränke und kleine Knabbereien in der Pause wird gesorgt. red