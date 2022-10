Eine musikalische Erinnerung an die Stimmen jiddischer Vorfahren und ihre Wurzeln findet am Samstag, 29. Oktober, um 19 Uhr in der Auerbacher Synagoge (Bachgasse 28-32) statt. Der Synagogenverein lädt zum Liederabend mit dem Mandos-Kaatz-Duo (Hamburg) mit ihrem Programm „Emigratsie“ ein. Inge Mandoz singt und erklärt die Lieder, Klemenz Kaatz begleitet sie am Klavier.

