Liederabend in der Synagoge

Auerbach. Eine musikalische Erinnerung an die Stimmen jiddischer Vorfahren und ihre Wurzeln findet am Samstag, 29. Oktober, um 19 Uhr in der Auerbacher Synagoge (Bachgasse 28-32) statt. Der Synagogenverein lädt zum Liederabend mit dem Mandos-Kaatz-Duo (Hamburg) mit ihrem Programm „Emigratsie“ ein. Inge Mandoz singt und erklärt die Lieder, Klemenz Kaatz begleitet sie am Klavier.

In der Ankündigung heißt es: Jiddisch wird oft mit jüdisch gleichgesetzt, ist aber ein ganz eigener Zweig der jüdischen Kultur. Die Sprache, so die Künstlerin, ist im 11. Jahrhundert im Rhein-Main-Gebiet entstanden. Und zwar durch das Mischen von Mittelhochdeutsch und Hebräisch.

Viele jiddische Wörter sind danach in die deutsche Alltagssprache eingegangen, besonders in den Dialekten. Durch die aktuelle Bearbeitung entsteht eine Brücke zwischen damals und heute.

Das ganze Spektrum jiddischer Geschichte findet sich in den Liedern. Das noch vorhandene Material an Texten und Melodien ist zwangsläufig fragmentarisch, eröffnet dennoch den Zugang zu einer von den Nationalsozialisten zerstörten Welt und vermittelt den Schmerz des Verlusts. Damit unterstreicht die Musik das „Nie wieder!“ und regt an zur kritischen Auseinandersetzung mit aktuellen Entwicklungen.

lnge Mandos ist Vorstandsmitglied der Salomo-Birnbaum Gesellschaft für Jiddisch und war bereits zu mehreren Konzertreisen in Israel.

Der Eintritt ist frei, der Auerbacher Synagogenverein bittet um Spenden zur Deckung der Kosten. Das Tragen von Masken ist derzeit keine Vorschrift, mit Rücksicht aufeinander aber angeraten. red