Lieder und Gedichte zum Monat Mai

Bensheim. Nach langer Zwangspause konnten sich die Senioren der Stadtkirchengemeinde Sankt Georg wieder treffen. Wie in den vergangenen Jahren begrüßten sie den Wonne- und Blumenmonat Mai mit Liedern und Gedichten.

Als Gäste konnten an diesem Nachmittag die Sängerfreunde aus Fehlheim, die in Sankt Georg schon mehrmals zu hören waren, begrüßt werden. Chorleiter Johann Leber am Akkordeon, Othmar Löw, Karl Wetzel und der Tenor Maximilian Krauß, der demnächst ein Gesangsstudium in Mainz beginnen wird, erfreuten die Senioren mit zahlreichen Liedbeiträgen und Kompositionen.

Wie angekündigt, wurden auch einige Gedichte und Balladen vorgetragen: Goethes Osterspaziergang aus dem Faust und Schillers Ballade „Die Kraniche der Ibycus“ zur Erinnerung an die unvergessene Edith von der Heyde, die im März dieses Jahres 100 Jahre alt geworden wäre.

Über viele Jahre hinweg hatte sie die älteren Gemeindemitglieder von Sankt Georg mit ihren eindrucksvoll und mit bewunderungswerter Präzision vorgetragenen Gedichten, Balladen und selbstverfassten Oden erfreut. Ob es das „Lied von der Glocke“ von Schiller (425 Zeilen) oder zur Weihnachtszeit „S’Läbkucheherz“ war, die Senioren dankten es ihr immer mit viel Beifall für ihre Vorträge. Erstaunlich war, dass sie viele ihrer Gedichte und Balladen, so etwa das Lied von der Glocke, im hohen Alter von über 90 Jahren auswendig gelernt hatte. Dies zeigt, dass das menschliche Gehirn in diesem Alter noch zu Höchstleistungen fähig ist. Natürlich wurde an diesem Nachmittag auch wieder viel gesungen, denn Musik ist verbindend und gesund.

Die nächste Veranstaltung ist im Juni (7.). Uhrmachermeister Josef Gölz wird über die Büchsen- und Uhrenmacher in Lindenfels berichten. Gäste sind – wie immer – willkommen. red