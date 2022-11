Liebfrauenschule stellt sich vor

Bensheim. Viertklässlerinnen und ihre Eltern sind eingeladen, die Bensheimer Liebfrauenschule in verschiedenen Formaten kennenzulernen. Für die Viertklässlerinnen werden spannende Workshops am 13. und 20. Januar angeboten, jeweils von 15 bis 17.15 Uhr. Anmeldung sind über die Homepage www.lfsb.de möglich.

Daneben sind Eltern und Schülerinnen zum Tag der offenen Tür am Samstag, 21. Januar, von 8.30 bis 13 Uhr eingeladen. Für den gesamten Zeitraum werden Führungen für Eltern und Schülerinnen angeboten.

Es finden zwei Eltern-Infoabende in Präsenz statt: am Mittwoch, 18. Januar, und am Dienstag, 24. Januar. Ein weiterer wird digital am Donnerstag, 26. Januar angeboten, Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Die Anmeldung erfolgt über die Homepage.

Ebenso ist es möglich, ab sofort Termine für individuelle Kennenlerngespräche über das Sekretariat (Telefon 06251/96540) zu vereinbaren, heißt es von Seiten der LFS.

Eine Gelegenheit, in der Liebfrauenschule vorbeizuschauen, gibt es bereits am Freitag, 2. Dezember, von 15 bis 18 Uhr. Beim Adventsfunkeln gibt es einen kleinen Weihnachtsmarkt, Musik und Mitmach-Aktionen.

Auch für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt – alle Interessierten sind willkommen. red