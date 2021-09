Liebfrauen-Schülerinnen proben die Wahl

Bensheim. So viel Wahl war noch nie. So viele Unentschiedene vor dem Wahlsonntag gab es lange nicht mehr. So viele Ansätze für eine wünschenswerte Politik.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kaum eine Bundestagswahl der letzten Jahrzehnte war so spannend und so ergebnisoffen wie die diesjährige.

Auch den Schülerinnen der Liebfrauenschule Bensheim fiel die Wahl nicht leicht, bei so viel Auswahl. Die Beschäftigung mit den Grundzügen der freiheitlich demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik, der Bedeutung von Wahlen und Auswahl in der Demokratie, den konkreten Wahlprogrammen und den Positionszuschreibungen mit dem Wahl-O-Mat machten in den vergangenen Wochen aus Schülerinnen junge Bürgerinnen mit Wahlrecht.

Das ist es nämlich, was die Juniorwahl ermöglicht: die Wahlbeteiligung der U18. Für die jungen Schülerinnen der LFS, die allesamt noch nicht wahlberechtigt sind, war das Kreuz zu setzen in der Wahlkabine keine einfache Sache. Von einer Schülerin war ein Stöhnen zu hören: „So viel Auswahl!“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die LFS-Wahlleiterin Evamaria Berg hörte auch den Ausruf „Irgendwie cool, mitwählen zu können“ und „Zu wählen hat so etwas Feierliches“. Jetzt sind alle gespannt, wie das Wahlergebnis der Schule ausfällt und von den Schülerinnen und Schülern im Rest der Republik.

Doch das muss warten bis Sonntag (26.), 18 Uhr. Dann finden sich die Ergebnisse auf der Website www.Juniorwahl.de. Jetzt sei nur schon verraten, dass die Wahlbeteiligung an der LFS bei 86 Prozent lag.

Die Juniorwahl bietet Tausenden Schülerinnen und Schülern in der ganzen Bundesrepublik die Möglichkeit, an ca. 4500 Schulen „Als-ob-Wahlen“ zum Deutschen Bundestag durchzuführen. In Bensheim sind außer der Liebfrauenschule ebenfalls die Karl-Kübel-Schule, das Goethe Gymnasium und die Geschwister-Scholl-Schule dabei.

Es gab zwar keine Briefwahl, doch alles andere passiert unter realen Gegebenheiten, den realen Wahlzetteln des Wahlkreises 188 Bergstraße, seinen zehn Direktkandidaten und 23 Parteien. Es gibt Wahlbenachrichtigungen und natürlich Wählerverzeichnisse, Wahlkabinen und eine verplombte und versiegelte Urne.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die transparente Auszählung der Stimmen ist ein substanziell demokratischer Akt, der große Sorgfalt verlangt und Ausdruck demokratischer Legitimation ist und dabei auch viele Überraschungsmomente bereithält – wie die Bundestagswahl 2021 am Sonntag. red