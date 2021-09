Liebeschaos und Verwirrungen

Bensheim. Für das Englisch-Theater des Alten Kurfürstlichen Gymnasiums heißt es am Sonntag, 19. September, wieder: „Vorhang auf“. Die Wahl des Stücks fiel auf William Shakespeares Bühnenklassiker „Twelfth Night – Or What You Will“, dessen thematische Vielfalt und karnevaleskes Potenzial – trotz des hohen Alters – keinesfalls an Aktualität verlieren.

Mehrere Handlungsstränge

Das Stück, das im Garten des AKG aufgeführt wird, erhält maßgeblich durch die Verschmelzung mehrerer Handlungsstränge und den daraus resultierenden Verwirrungen seinen einzigartigen Charakter. Im Zentrum stehen zwei durch ein Schiffsunglück getrennte Zwillinge, Viola und Sebastian, die beide jeweils von sich vermuten, als einziger überlebt zu haben.

Angespült an den Strand von Illyria versucht Viola, als Mann verkleidet, am Hof des Fürsten Orsino Arbeit zu finden, während Sebastian, gerettet durch den ehemaligen Piraten Antonio, irrtümlich an den Hof der Fürstin Olivia gerät.

Viola wird schnell zu Orsinos engstem Vertrauten und verliebt sich in ihn. Dieser schwelgt jedoch in seiner scheinbar unendlichen – jedoch nicht erwiderten – Liebe zu Olivia. Als Orsinos Diener bleibt Viola nun die undankbare Aufgabe, Olivia Orsinos Liebesschwüre zu übermitteln. Währenddessen verfällt die Fürstin Violas jugendlichem Charme und das Liebeschaos ist komplett. Doch die Verwirrungen übertragen sich auf Olivias Hofstab, dessen humorloser Oberdiener, Malvolio, heimlich ein Auge auf Olivia geworfen hat. Diese Gelegenheit wissen die Kammerzofe, Maria, und Olivias Cousine, Lady Belch, mit Bravour auszunutzen und sorgen dafür, dass Malvolio droht, den Verstand zu verlieren.

Kommentiert wird das ganze Geschehen von dem Hofnarren, der es geschickt vermag aufzuzeigen, wie die Wirklichkeit durch fälschliche Aussagen von der Klarheit zur vollkommenen Verklärung übergehen kann.

Mit ihrer Inszenierung überträgt das Englisch-Theater vor allem die Themen des Realitätsverlusts, der Geschlechterkonstruktionen, der gnadenlosen Manipulation und der Angst vor Selbsterkenntnis in die Moderne. Die Fürstentümer der damaligen Zeit sind nun keine Festungen aus Stein mehr, sondern befinden sich in einem Nachtclub, in dem die Schutzmauern nun aus Macht und einer scheinbaren Kontrolle der Realität durch das willentliche Leugnen der Wirklichkeit oder der Absage an die Selbstreflexion bestehen.

Die Atmosphäre des Clubs erlaubt einen Hemmungsverlust, in dem ein Spiel mit und von Emotionen und überholten Meinungen in Satire, Ironie und Absurdität ihren Höhepunkt findet.

Die Aufführung findet am Sonntag (19.) um 19 Uhr im Garten des AKGs statt. Der Eintritt ist frei, es gelten die 3G-Regeln gelten. red

