Lidl-Kunden spenden 6000 Euro

Bensheim. Die Tafel Bensheim hatte sich um Fördermittel bei der Tafel Deutschland beworben und wird nun mit einem Betrag von 6096 Euro bei der Finanzierung von zwei Luftreinigungsgeräten unterstützt. „Mit den neuen Luftreinigungsgeräten sorgen wir zusätzlich zum Lüften über geöffnete Fenster für ausreichend Frischluft in unseren Räumlichkeiten, was besonders in der aktuellen Situation sehr wichtig ist“, sagt Mariette Rettig, Vorsitzende der Bensheimer Tafel.“

Mit der Pfandspende bei Lidl können die Tafeln über die klassische Lebensmittelabgabe hinaus gezielt finanziell gefördert werden. „Dass unsere Kunden dies in einem so großen Umfang unterstützen, ist für uns eine großartige Bestätigung unserer Zusammenarbeit“, erklärt Carsten Jaroszynski, Beauftragter für Mitarbeiter und Soziales der Lidl-Regionalgesellschaft Wollstein.

Bereits seit März 2008 arbeitet das Unternehmen Lidl mit dem Dachverband der deutschen Tafeln zusammen und hat diese Zusammenarbeit kontinuierlich ausgebaut. Mittlerweile wurden über 6200 Pfandautomaten in über 3200 Filialen mit einem Pfandspendenknopf ausgestattet.

Unser Bild zeigt Mariette Rettig zusammen mit Carsten Jaroszynski bei der Spendenübergabe am Montag. zg/Bild: Neu

