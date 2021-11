Lichtmomente in Sankt Georg Bensheim

Bensheim. An allen Dienstagen im Advent finden in Sankt Georg in Bensheim wieder „Lichtmomente“ statt, jeweils um 19.30 Uhr. In den etwa halbstündigen Zeiten des Innehaltens wird ein Adventslied in Wort und Klang meditiert: Sabine Eberle und Ulrich Kuther erschließen jeweils ein Adventslied textlich und theologisch, Gregor Knop improvisiert an der Orgel über das jeweilige Lied und lässt es singend erklingen.

Wie für alle Gottesdienste gilt 3 G, eine Anmeldung im Pfarrbüro Sankt Georg ist möglich. red