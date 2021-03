Bensheim. Am Dienstag (9.) um 19.30 Uhr finden in der Kirche Sankt Georg in Bensheim wieder die Lichtmomente statt. Ulrich Kuther und Gregor Knop meditieren das Lied: „Des Königs Fahne weht empor“.

Es werden sowohl die textlichen Hintergründe erschlossen als auch die Stimmung des Liedes in der Musik eingefangen. Gregor Knop wird über das Lied an der Orgel improvisieren und es strophenweise vortragen. Ulrich Kuther erschließt den theologischen Hintergrund und spirituellen Wert. Um Anmeldung im Pfarrbüro wird gebeten: Telefonnummer 062511751615. Der Eintritt ist frei. red