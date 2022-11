Lichter in der Dunkelheit

Bensheim. Heute öffnet sich symbolisch das erste Türchen des Lebendigen Adventskalenders der Familienkirche im Pastoralraum Bensheim-Zwingenberg.

Noch ist die Krippe leer, doch so manche Dunkelheit wird erhellt vom Licht vieler Kerzen – machen wir uns gemeinsam mit den Kindern der Kita Sankt Michael in Auerbach auf den Weg durch den Advent. Dazu sind alle Interessierten um 18 Uhr zur Kirche Heilig Kreuz in der Weserstraße 3 eingeladen.

Nähere Informationen zum Lebendigen Adventskalender sind auf den Flyern, die unter anderem in den katholischen Kirchen und in der Tourist-Information ausliegen, erhältlich, sowie im Internet, wo sich zur besseren Orientierung auch eine digitale Karte mit allen Stationen findet: https://katholische-kirche-bensheim.de/adventskalender/ red