Bensheim. Die Erwerbsloseninitiative „Lichtblick“ trifft sich am Mittwoch (7.) um 17 Uhr auf dem Winzerfest. Treffpunkt ist die Weinschänke Hillenbrand, Am Rinnentor 44. Kosten für die Getränke entstehen den Teilnehmern keine, sie werden durch eine Spende bezahlt, heißt es in einer Mitteilung der Initiative. red

