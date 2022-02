Licht aus für Klimaschutz

Bensheim. Zum bereits 15. Mal findet am 26. März die weltweit größte Aktion für Klima- und Naturschutz statt: Die Earth Hour. Tausende Städte und Gemeinden beteiligen sich weltweit und schalten ab 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht aus, um so gemeinsam ein starkes Zeichen für den Schutz unseres Planeten zu setzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch die Stadt Bensheim ist bei der Aktion mit dabei und hat initiiert, dass das Auerbacher Schloss, das Kirchberghäuschen, der Bergfriedhof in Auerbach und die Sankt Georg Kirche für eine Stunde nicht beleuchtet sind. Zudem ruft das Team „Klimaschutz, Umwelt und Energie“ Bürger und Unternehmen in Bensheim auf, an der WWF-Klimaschutzaktion teilzunehmen und ihre Ideen dem Team per Mail an umwelt@bensheim.de zukommen zu lassen. Alle Teilnehmer werden nach der Aktion in einer Pressemitteilung auf der Website und den Social Media Kanälen der Stadt veröffentlicht. Auch 2022 machen im Rahmen der Earth Hour Millionen von Menschen, tausende Städte, Gemeinden und Unternehmen für eine Stunde das Licht aus, um so gemeinsam ein Zeichen für den Schutz unserer Erde zu setzen.

Nahezu alle deutschen Großstädte beteiligen sich und hüllen prominente Gebäude für mindestens eine Stunde in Dunkelheit: unter anderem das Brandenburger Tor, den Kölner Dom, das Schloss Neuschwanstein und das Heidelberger Schloss. ps

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2