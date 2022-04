LFS-Schülerinnen bei „Jugend forscht“

Bensheim/Darmstadt. Deutschlands bekanntester wissenschaftlicher Nachwuchswettbewerb „Jugend forscht“ geht unter dem Motto „Zufällig Genial?“ in die 57. Runde. Unter der Patenschaft von Merck wetteifern heute und morgen (7./8.) die Sieger der hessischen Regionalwettbewerbe in Darmstadt um den Einzug in das Bundesfinale.

43 Forscherinnen und Forscher im Alter zwischen 15 und 21 Jahren stellen 24 zukunftsweisende Projekte vor. Beim diesjährigen Landeswettbewerb sind Schulen und Einrichtungen aus ganz Hessen vertreten – darunter wie bereits berichtet auch die Bensheimer Liebfrauenschule.

„Als Wissenschafts- und Technologieunternehmen möchten wir dazu beitragen, bei jungen Menschen das Interesse an Naturwissenschaften zu fördern und Nachwuchstalente zu unterstützen“, sagt Kai Beckmann, Mitglied der Geschäftsleitung von Merck und CEO des Geschäftsbereichs Electronics. „Jugend forscht motiviert dazu, sich mit Wissenschaftsthemen auseinanderzusetzen und den Dingen auf den Grund zu gehen.“

Nachdem der Wettbewerb im Jahr 2020 ganz ausfallen musste und im vergangenen Jahr nur virtuell stattfinden konnte, wird Jugend forscht in diesem Jahr wieder in Präsenz durchgeführt. Die Veranstaltung findet für die Jungforschenden und die Fachjury unter Berücksichtigung strenger Hygienemaßnahmen im VIP-Zelt im Merck-Stadion am Böllenfalltor statt. Eine öffentliche Besichtigung der Projekte ist in diesem Jahr pandemiebedingt leider nicht möglich.

Am ersten Wettbewerbstag (heute, 7. April) präsentieren die Teilnehmer ihre Projekte einer Fachjury. Am Freitag ab 16 Uhr findet dann die Feierstunde mit der Verkündung der Sieger statt, die per Livestream verfolgt werden kann: https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/bxydwyev.

Der hessische Kultusminister Alexander Lorz übermittelt eine Videobotschaft. Merck-Geschäftsleitungsmitglied Kai Beckmann wird persönlich an der Feier teilnehmen, um die Sonderpreise zu überreichen. Merck ist bereits seit mehr als 35 Jahren Patenunternehmen von Jugend forscht und regelmäßig Gastgeber des hessischen Landeswettbewerbs.

Die Jungforscherinnen und -forscher messen sich in den sieben Wettbewerbskategorien Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik und Technik. Besonders zahlreich sind in diesem Jahr die Anmeldungen für das Fachgebiet Mathematik/Informatik mit sieben Projekten.

Mit jeweils vier Projekten sind die Fachgebiete Arbeitswelt, Biologie und Physik vertreten. Aus den Fachgebieten Geo- und Raumwissenschaften und Technik stammen jeweils zwei Projekte sowie ein Projekt aus dem Bereich Chemie.

Das Projekt von Friederike Keller (17) und Lucia Koblischke (18) von der LFS trägt den Titel „Auf den Spuren des Kunststoffmülls in Grönland“. Die Schülerinnen untersuchten Plastikmüll, der während eines ökologischen Praktikums in Grönland am Strand gesammelt worden war. red