LFS-Schülerinnen auf Platz eins bei "Schüler experimentieren"

Bensheim. Am Samstag wurden die Siegerinnen und Sieger des hessischen Landeswettbewerbs „Schüler experimentieren“ gekürt. Insgesamt acht Teams wurden in sieben Disziplinen mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Ausrichter der Veranstaltung war der Fachbereich Elektrotechnik/Informatik an der Uni Kassel.

Emma Schimpf (11), Anna Neundörfer (11) Helena Aurelia Reuther (10) aus der Liebfrauenschule Bensheim konnten in der Disziplin Mathematik/Informatik den mit 150 Euro dotierten Landessieg davontragen. In ihrem Projekt untersuchten sie verschiedene Siegstrategien beim Spiel Tic Tac Toe mittels der Kinder-Programmiersprache Scratch. Die Projektbetreuung leisteten Lars Schlichtherle und Nicolas Chalwatzis von der Liebfrauenschule Bensheim. red/Bild: Nikolaus Frank