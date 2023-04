LFS-Schülerin im Landeswettbewerb erfolgreich

Bensheim. Ende März fand der Landeswettbewerb von Jugend forscht in Darmstadt bei Merck statt, bei dem junge Forscherinnen und Forscher aus ganz Deutschland ihre Projekte präsentierten. Auch Hannah Ferber von der Liebfrauenschule Bensheim hatte sich für den Wettbewerb qualifiziert und trat in der Sparte Informatik an.

Die Konkurrenz war stark, aber Hannah hatte sich intensiv auf den Wettbewerb vorbereitet und konnte mit ihrem Projekt überzeugen. Sie beschäftigte sich mit dem Sortieren von Arrays und untersuchte dabei Algorithmen, die besonders schnell und effizient arbeiten. Die Jury war von ihrer Arbeit beeindruckt und verlieh ihr den zweiten Platz in der Kategorie Informatik. Als Preisgeld erhielt sie 200 Euro. Doch nicht nur Hannah konnte Erfolge feiern, auch die Liebfrauenschule selbst wurde ausgezeichnet. Die Hopp Foundation vergab den Schulpreis, der mit einem Preisgeld von 2500 Euro dotiert ist, an die Schule. In der Laudatio wurde die hohe Qualität der Projekte, die die Schule auf Landes- und Regionalebene präsentiert hatte, gelobt. Besonders hervorgehoben wurde die kontinuierliche Arbeit der letzten Jahre, die dazu beigetragen hat, dass sich die Liebfrauenschule zu einem wichtigen Akteur im Bereich der Nachwuchsförderung entwickelt hat. Zum Abschluss bekam Lehrer Lars Schlichtherle einen Sonderpreis für besonderes Engagement.

Die Schulleitung und das gesamte Team der Liebfrauenschule sind stolz auf die Leistungen von Hannah und freuen sich über den Schulpreis. red