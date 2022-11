LFS-Förderverein im Jubiläumsjahr

Bensheim. Was zeichnet wahre Freunde aus? Sie haben ein offenes Ohr für deine Bedürfnisse, unterstützen dich mit Rat und Tat und sind stets zur Stelle, wenn du sie brauchst. Genauso verhält es sich mit dem Förderverein der Liebfrauenschule, der im 50. Jubiläumsjahr 2022 zahlreiche Aktionen gestartet hat, um den Geist und die Arbeit der Schule zu unterstützen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf diese Weise wird die Verbundenheit der Eltern der jetzigen Schülerinnen und der Ehemaligen und Freunde mit ihrer Schule generationenübergreifend getragen.

iPads für Pilotklasse angeschafft

Mit innovativen Projekten wie der Mitinitiierung der Vortragsreihe „Forum LFS“ mit einem Vortrag zur IT-Sicherheit startete das Jahr. Ein wertvoller Beitrag zur Bildungsarbeit der Schule bestand in der Anschaffung von iPads für die Pilotklasse 9 und 50 Büchern für die Schülerinnenbibliothek.

Die sportliche Betätigung und Bewegungsfreude der jüngeren Schülerinnen förderte die Ausgabe von Springseilen anlässlich der Bundesjugendspiele und Verteilung von Aktiv-Spieleboxen für die 5. und 6. Klassen.

Schokohasen und Adventskränze

Hinzu kommen gute Gaben, die bei jahreszeitlichen Festen ein Zeichen der Verbundenheit setzen – wie vor den Osterferien die Schoko-Osterhasenverteilung an die gesamte Schulgemeinschaft oder Aktionen, die echt Spaß machen wie vor den Herbstferien das Kürbisschnitzen mit den Schülerinnen der Nachmittagsbetreuung.

Mit Begeisterung wird es von den Schülerinnen aufgenommen, wenn bei besonderen sozialen Aktionen ein Danke zurückkommt: Der vom Förderverein bestellte Eiswagen für die Teilnehmerinnen am Sponsorenlauf kam vor den Sommerferien genau richtig. Zuletzt wurden vor dem Beginn der Adventszeit in dieser Woche Adventskränze mit elektrischen Kerzen für alle Klassen und besondere Orte an der Schule verteilt.

Jubiläumsaktionen im Sinne der Förderung der besonderen Schulatmosphäre an der LFS und des speziellen Schulspirits zogen sich durch das ganze Jahr. Möglich werden diese Aktionen und Anschaffungen zugunsten der Liebfrauenschule durch die Spender des Fördervereins.

Das vielfältige Engagement des Vereins der Freunde und des Elternbeirats sind ein Zeichen der tiefen Verbundenheit mit der Schule. Alle Aktionen stehen unter dem Motto „zusammen“.

Das Motto gilt auch für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Schulleitung und dem neuen Träger, dem Kolping-Bildungswerk Württemberg. Die Schule ist dankbar für das harmonische Zusammenwirken von Elternbeirat, Verein der Freunde und den anderen Gremien der Schule.

An der LFS-Schulveranstaltung „Adventsfunkeln“ am 2. Dezember ist der Verein der Freunde mit einem eigenen Stand vertreten. red