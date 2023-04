Leuchtende Frühlingsboten in der Innenstadt

Bensheim. Der Frühling gewinnt mehr und mehr die Oberhand – daran lässt zumindest die Natur keinen Zweifel aufkommen. Und ab morgen steigen dann auch die Temperaturen für ein paar Tage ein wenig an – am Samstag könnte sogar die 20-Grad-Marke geknackt werden. Gute Voraussetzungen also für einen Bummel durch die Bensheimer Innenstadt, wo es an allen Ecken bunte Frühlingsboten zu bestaunen gibt – etwa die leuchtend roten Tulpen im Stadtpark vor dem Rodensteiner Hof, die unser Fotograf im Bild festgehalten hat. red/Bild: Thomas Neu

