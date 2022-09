Letztes Konzert der Orgelwochen

Bensheim. Am Donnerstag (29.) findet in der Bensheimer Michaelskirche (Darmstädter Straße 25) um 20 Uhr das nächste und zugleich letzte Konzert innerhalb der Bensheimer Orgelwochen statt.

Der Organist der Michaelskirche, Christian Mause, spielt Werke von César Franck, Johann Sebastian Bach und Max Reger. Zu Beginn wird von César Franck der romantisch-klangschöne Choral in E-Dur zu hören sein. Darauf folgt die kunstvollausgedehnte Choralpartita über das Passionslied „Sei gegrüsset, Jesu gütig“ des spätbarocken Orgelmeisters Johann Sebastian Bach.

Als Finale erklingt die Vertonung über B-A-C-H von Max Reger, die er im Jahre 1900 innerhalb von vier Wochen komponierte. Mit vier Tönen entsteht unter Regers Feder eine „Kathedrale der Orgelmusik“ und zugleich ein „überzeitliches Gipfelwerk der Orgelliteratur“, die ebenso eine Huldigung an sein großes Vorbild – Johann Sebastian Bach – ist.

Im Anschluss an das Konzert lädt der Freundeskreis der Kirchenmusik noch zu einem geselligen Umtrunk in das benachbarte Gemeindehaus der Michaelskirchengemeinde ein. Die Organisatoren weisen darauf hin dass die Räumlichkeiten au den bekannten Gründen wenig geheizt sind.

Eintrittskarten für das Konzert am Donnerstagabend in der Michaelskirche sind nur an der Abendkasse ab 19 Uhr erhältlich (neun Euro, ermäßigt sechs Euro für Mitglieder des Freundeskreises, fünf Euro für Schüler und Studenten). red