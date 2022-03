Lesungskonzert mit Martina Gedeck

Bensheim. Das nächste Konzert der Kunstfreunde Bensheim am Samstag, 2. April, 20 Uhr, im Parktheater steht ganz im Zeichen einer großen unerfüllten Liebe. Neben Musik rückt Literatur in den Mittelpunkt dieses ganz besonderen Konzertabends, zu dem der Kammermusikverein die Musiker Ulf Schneider (Violine) und Stephan Imorde (Klavier) sowie die bekannte Schauspielerin Martina Gedeck begrüßen darf.

Sie wird „Das Lied der triumphierenden Liebe“ des Schriftstellers Iwan Turgenjew (1818-1883) rezitieren. In seiner späten Novelle verarbeitet er seine große Liebe zur der Sängerin und Komponistin Pauline Viardot Garcia, die mit ihren Kompositionen zur eigentlichen Entdeckung dieses Abends wird.

Leidenschaftliche Liebe

2 Bilder Schauspielerin Martina Gedeck liest im Parktheater. © Martin Kraft/Wikimedia

Iwan Sergejewitsch Turgenjew wurde im November 1818 in der Nähe von Moskau in eine Aristokratenfamilie geboren. Mit 15 Jahren begann er sein Studium an der Moskauer Universität und beschloss noch vor seinem 20. Geburtstag, Dichter zu werden.

In St. Petersburg traf er 1843 die Frau, die den Rest seines Lebens bestimmen und mit der ihn bis zu seinem Lebensende eine leidenschaftliche, wenn auch einseitige Liebe sowie enge Freundschaft verbinden sollte: Pauline Viardot-García, eine gefeierte – verheiratete – Mezzosopranistin, Komponistin und Pianistin. Turgenjew folgte der Familie unter anderem nach Baden-Baden, London und Paris.

1881, zwei Jahre vor seinem Tod, entstand das „Das Lied der triumphierenden Liebe“. Die Novelle erzählt die Geschichte zweier junger Männer in Ferrara. Die Jugendfreunde sind unzertrennlich, doch es ist nicht nur ihre enge Freundschaft, sondern auch die Liebe zu einer Frau, die die beiden unweigerlich verbindet und gleichzeitig trennt.

Musik und Rezitation wechseln sich ab bei diesem Lesungskonzert im Parktheater, musikalische Verlinkungen erläutern den Novellentext. Zu hören sind Werke für Violine und Klavier von Gabriel Fauré, Pauline Viardot-Garcia, ihrem Sohn Paul Viardot und Ernest Chausson.

Geboren in München, in Berlin lebend und dort auch an der Hochschule der Künste (Max-Reinhardt-Seminar) ausgebildet, gehört Martina Gedeck zu den international erfolgreichen, gefeierten Schauspielerinnen unserer Zeit. Theater und Film wird sie gleichermaßen gerecht, auch wenn der Schwerpunkt ihrer Arbeit auf filmischem Gebiet liegt. In mehr als 80 Kino- und TV-Produktionen hat sie bisher mitgewirkt, stets mit nachhaltigem Erfolg. Im Oscar-gekrönten Film „Das Leben der Anderen“ gelang ihr mit der sensiblen, innerlich zerrissenen und doch in ihrem schöpferischen Wollen unbeirrbaren Schauspielerin Christa Maria Sieland eine ihrer überzeugendsten Leistungen.

Einen besonderen Platz in ihrem künstlerischen Schaffen nimmt das gemeinsame Konzertieren mit Musikern ein: Als erfahrene und ausdrucksstarke Sprecherin Poesie mit Musik zu verbinden, ist die Essenz ihrer Arbeit mit namhaften Ensembles und Solisten. Diese intensive Auseinandersetzung mit dem Musikalischen habe über die Jahre auch ihre Haltung zum gesprochenen Wort nachhaltig beeinflusst, so Martina Gedeck. Inhalte und Bedeutung über den reinen Wortsinn hinaus zu transportieren, zu gestalten und offenzulegen, sei die besondere Stärke des Klangs und der Musik.

Einführung um 19 Uhr

Seit mehr als 20 Jahren macht das Duo Ulf Schneider und Stephan Imorde überall dort, wo es auftritt, nachhaltig und mit großem Erfolg auf sich aufmerksam. Die Musiker gastieren in Konzerthäusern wie der Laiesz-Halle Hamburg oder Festspielhaushaus Baden-Baden und erhalten Einladungen von namhaften Festivals. Zahlreiche Rundfunksender laden das Duo regelmäßig zu Produktionen und Konzerten ein, deren Mitschnitte häufig gesendet werden.

Im Vorfeld des Konzerts laden die Kunstfreunde um 19 Uhr wieder zu einer Einführung mit dem Musik-Experten Dr. Hans Hachmann ein, der im oberen Foyer des Parktheaters im Gespräch mit den Künstlern – und in gewohnt unterhaltsamer Form – das Konzertprogramm erläutern wird.

Für den Konzertabend gilt die 3G-Regel: Besucher müssen beim Einlass eine Impfung, Genesung oder einen tagesaktuellen negativen Test nachweisen. Im Sinne einer größtmöglichen Sicherheit bitten die Kunstfreunde auch Geimpfte und Genesene, vor dem Konzertbesuch freiwillig einen Schnell- oder Selbsttest durchzuführen. Außerdem gilt im Parktheater weiterhin Maskenpflicht.

Karten im Vorverkauf gibt es online unter www.kunstfreunde-bensheim.de oder bei bekannten Vorverkaufsstellen. Die Abendkasse öffnet um 18.30 Uhr. red