Lesung zu Daphne du Maurier

Auerbach. Die Kunstfreunde Bergstraße laden für Mittwoch, 29. März, zu einer Lesung zum Thema „Daphne du Maurier und ihr Spätwerk“ in den Damenbau des Staatsparks Fürstenlager in Auerbach ein. Beginn ist um 17 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Anglistin Claudia Stehle stellt die 1960 verfasste Biographie des Bruders der bekannten englischen Autorinnen Charlotte, Emily und Anne Brontë „The Infernal World of Branwell Brontë“ vor sowie den 1969 publizierten Roman „The House on the Strand“, in dem sich Daphne du Maurier mit dem Phänomen synthetischer Drogen auseinandersetzt.

Afternoon-Tea im Damenbau

Neben kurzen Passagen aus dem jeweiligen englischen Original liest Claudia Stehle aus den deutschen Übersetzungen. Darüber hinaus informiert sie ihre Zuhörer über Leben und literarische Arbeit Daphne du Mauriers.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Buch Reise ins Jahr 1936: Deutschland, wie es seinen Reiz verlor Mehr erfahren Film Hayek über lange unerfüllten Rollen-Wunsch: Heute lache ich Mehr erfahren

Kombiniert wird dieser Ausflug in die englische Literatur des 20. Jahrhunderts mit einem „Afternoon-Tea“ nach englischer Art, heißt es abschließend in der Ankündigung red