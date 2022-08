Lesung mit Thommie Bayer in Hochstädten

Hochstädten. Thommie Bayer, 1953 in Esslingen geboren, studierte Malerei und war Liedermacher, bevor er 1984 begann, Stories, Gedichte und Romane zu schreiben. Auf Einladung der Bensheimer Bücherstube stellt er am Dienstag, 13. September, seinen neuen Roman „Sieben Tage im Sommer“ vor. Beginn ist um 19 Uhr im Hochstädter Haus.

In seinem neuen Werk geht es um Ferien in Südfrankreich und einen abwesenden Gastgeber. Max Torberg ist ein wohlhabender Mann und besitzt in den Hügeln an der Côte d’Azur ein großzügiges Ferienhaus. Dorthin lädt er fünf alte Bekannte ein, die ihm 30 Jahre zuvor bei einem Überfall das Leben gerettet haben.

Seither sind sie sich nicht mehr begegnet, nun sollen sie eine Woche in seinem Haus verbringen, wo sich seine Angestellte Anja um sie kümmert. Er selbst ist noch verhindert. Bei Rotwein, Gesprächen und gutem Essen beginnen sich seine Gäste zu fragen, worin der Grund ihres Besuchs liegt. Tatsächlich verfolgt der kluge, aufmerksame Torberg ein Ziel – das auch Anja mit einschließt.

Neben dem aktuellen Roman erschienen von ihm „Die gefährliche Frau“, „Singvogel“, der für den Deutschen Buchpreis nominierte Roman „Eine kurze Geschichte vom Glück“ und „Das Glück meiner Mutter“.

Für die Veranstaltung wird Eintritt erhoben, außerdem ist eine Anmeldung erforderlich: Bensheimer Bücherstube, Bahnhofstraße 7, Telefon 06251/25139716. red