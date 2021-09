Lesung mit Stammtischgeschichten

Bensheim. Am Donnerstag (16.), 17 Uhr, liest Berthold Mäurer Geschichten aus dem Buch von Georg Haumann „Der weiße Wal vom Odenwald“. Die „Stammtischgeschichten“ erzählen vom Leben vergangener Tage im Odenwald, heiter und besinnlich. Ort der Lesung ist die Conditorei Glaubach. Christina Glaubach will mit dieser Veranstaltung eine neue kleine Kulturreihe beginnen, die 14-tägig in den Räumen der Conditorei stattfindet. Zur „Blauen Stunde“ sind alle eingeladen, die Geschichten und Musik genießen wollen. Eintritt frei. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1