Lesung mit Sasa Stanisic

Bensheim. Das Caritaszentrum Franziskushaus lädt, anlässlich der Jubiläen 100 Jahre Caritasverband Darmstadt und 60 Jahre Migrationsdienst, zu der Autorenlesung von Sasa Stanisic für den 31.Mai um 19 Uhr zu seinem Buch „Herkunft“ im Café Klostergarten (Klostergasse 5a) ein.

Das Buch „Herkunft“ ist ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchpreis 2019. Es ist ein Buch über den ersten Zufall unserer Biografie: irgendwo geboren werden. Und was danach kommt. „Herkunft“ ist ein Buch über Stanisics Heimaten, in der Erinnerung und der Erfindung. Ein Buch über Sprache, Schwarzarbeit, die Stafette der Jugend und viele Sommer.

Den Sommer, als Stanisics Großvater Stanisics Großmutter beim Tanzen derart auf den Fuß trat, dass Stanisic beinahe nie geboren worden wäre. Den Sommer, als Stanisic fast ertrank. Den Sommer, in dem die Bundesregierung die Grenzen nicht schloss und der dem Sommer ähnlich war, als Stanisic über viele Grenzen nach Deutschland floh.

Sasa Stanisic wurde 1978 in Viegrad (Jugoslawien) geboren und lebt seit 1992 in Deutschland. Seine Erzählungen und Romane wurden in über 30 Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. Stanisic erhielt den Preis der Leipziger Buchmesse für „Vor dem Fest“ und zuletzt für „Herkunft“ den Deutschen Buchpreis 2019 sowie den Eichendorff-Literaturpreis und den Hans-Fallada-Preis der Stadt Neumünster. Er lebt und arbeitet in Hamburg.

Tickets zur Lesung sind im Caritaszentrum Franziskushaus, Ebene 2, oder in der Bensheimer Bücherstube erhältlich. red