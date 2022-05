Auerbach. Der Synagogenverein lädt am Dienstag, 17. Mai, zu einer Lesung mit Esther Schapira und Georg M. Hafner in die ehemalige Synagoge Bensheim-Auerbach, Bachgasse 28, ein. Beginn ist um 19 Uhr, der Eingang befindet sich direkt an der Baustelle. Zugang mit 3 G und Mund-Nasen-Schutz, teilen die Veranstalter mit.

In der Ankündigung heißt es: Hätten wir nicht gerade Krieg, stünde Israel ganz oben in den Schlagzeilen. Mal wieder. Denn Attentate und Unruhen sind wieder alltäglich in Israel. Der Nahost-Konflikt wird auch gerne mit antisemitischen Parolen auf deutsche Straßen getragen. Und angeblich wissen alle bestens Bescheid: „Neben Fußball ist sicher der Nahostkonflikt das Feld, wo wir die meisten Experten in Deutschland haben. Alle wissen immer ganz genau, wer im Recht ist und was dort gerade passiert in Israel“, sagt Esther Schapira.

Zusammen mit ihrem Co-Autor Georg M. Hafner liest sie aus ihrem Buch „Israel ist an allem schuld – warum der Judenstaat so gehasst wird“, das sie gerade aufarbeiten und aktualisieren. Beide sind bekannt aus dem ARD-Fernsehprogramm und zahlreichen Publikationen. Sie schreiben: In Deutschland wird regelmäßig gegen Israel demonstriert, Parolen wie „Kindermörder Israel“ sind an der Tagesordnung. Kein Land der Welt polarisiert so sehr wie der 1948 gegründete Staat. Viele schimpfen über Israel und am Ende kommt der Satz „…aber man darf ja nichts sagen.“

Die preisgekrönten Journalisten sagen dazu „Es gibt kein Tabu, Israel zu kritisieren. Das wirkliche Tabu ist es, sich zu Israel zu bekennen.“ Die Lesung aus ihrer Streitschrift verheißt eine interessante Diskussion, heißt es in der Ankündigung abschließend. red