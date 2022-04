Lesung in Bensheim: Janosch nicht nur für Kinder

Bensheim. Am Donnerstag, 21. April, um 17.05 Uhr findet wieder eine Lesung mit Berthold Mäurer im Café Glaubach statt. Das Thema der 15. „Blauen Stunde“ bei Kaffee und Kuchen und einem Gläschen Wein werden dieses Mal Geschichten, Aphorismen und und Weisheiten des bekannten, wunderbaren Autors Janosch sein.

In der Ankündigung heißt es: „Je mehr man sich mit Janosch, der vor allem durch seine Kinderbücher berühmt wurde, beschäftigt, desto deutlicher wird: Es geht nicht nur um niedliche Tiger, Bären und Enten. Bei Janosch geht es um die großen Fragen. Welche Rettung gibt es in der Liebe? Was erhält die Menschheit? Warum sollen wir leben? Er weiß: Leben ist keine Leichtigkeit. Man braucht einen guten Grund für das Leben.“

Berthold Mäurer wird versuchen, in seiner Präsentation die Botschaft des Autors der Hörerschaft zu vermitteln, die da heißt „Man muss sich von der eigenen Machtlosigkeit nicht unterkriegen lassen. Man man kann in eine andere Welt entfliehen, nämlich in die der Fantasie. In dieser Welt kann man fliegen und überall hinreisen, wohin man möchte.“ Der Eintritt ist frei. red

