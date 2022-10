Lesung in Bensheim: Genie der unfreiwilligen Komik

Bensheim. Am kommenden Donnerstag, 27. Oktober, um 17.05 Uhr findet wieder die Blaue Stunde bei Kaffee und Kuchen und einem Gläschen Wein in der Conditorei/Café Glaubach in Bensheim (Am Wambolterhof 2) statt.

Dieses Mal stellt Berthold Mäurer den „Schlesischen Schwan“ Friederike Kempner vor. Die Dichterin der unfreiwilligen Komik wurde 1828 in Opatow in der preußischen Provinz Posen geboren. In einem wohlhabenden jüdischen Elternhaus wuchs sie wohl behütet auf. Schon ihn frühen Jahren widmete sie sich der Schriftstellerei.

Neben Streitschriften, Novellen und Dramen kümmerte sie sich in einem ganz besonderen Maße um die Poesie. Ihre Art Gedichte zum schreiben war irgendwie immer sowohl im Versmaß als auch im Reim „einen Schlag nebendran“. Eine Lyrik zum Totlachen, aber auch zum Liebhaben.

Zum Totlachen und Liebhaben

Gerhart Herrmann Mostar schrieb über Friederike Kempner: „Sie macht’s gerade da falsch, wo sie es am mühelosesten richtig machen könnte und wo man es am wenigsten erwartet; und da sie das Falsche nicht macht, sondern ihr das einfach nur passiert, ohne ihren Willen, ist sie so irrsinnig komisch. “

Man darf sich also auf einen sehr unterhaltsamen Nachmittag freuen. Der Eintritt ist frei. red