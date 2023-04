Lessing-Klassiker Im Bensheimer Parktheater aufgeführt

Bensheim. Vogelzwitschern und orientalisch anmutende Flötenklänge, eine antik wirkende Stadtmauer aus hellen Quadern samt Torbogen: Als Zuschauer hat man Zeit, sich auf eine ganz dem Geist vergangener Zeiten verpflichtete Theateraufführung einzustellen.

Doch da betritt Nathan (Peter Kremer) die Bühne, im modernen schwarzen Straßenanzug samt Hut. Er spricht die von Lessing verfassten Blankverse mit modernem Duktus.

Solch sanfter Anachronismus wird während der gesamten Aufführung beibehalten. Magd Daja (Bernadette Süthold), ebenfalls eher zeitgenössisch gekleidet, trägt in einem stärker zum Theatralischen neigenden Stil vor und die Kostüme der meisten Figuren sind historisierend – bis auf den jungen Tempelherrn in Camouflage und also mit einem deutlich ein Hinweis auf den Krieg, den die Kreuzfahrer ins Heilige Land brachten.

Zur Zeit der Kreuzzüge

Aber nicht nur das: Es erinnert auch daran, dass Jerusalem, der Ort der fiktiven Handlung des Dramas, noch heute Ort militärischer Macht- und Glaubenskämpfe ist.

„Nathan der Weise“ wurde am Dienstagabend als letztes Stück der Abo-Reihe „Großes Haus“ der Saison 2022/23 im Parktheater gezeigt. Mit dem 1783 uraufgeführten Drama von Gotthold Ephraim Lessing gastierte die Münchner „a.gon Theaterproduktion“ vor einem sehr gut gefüllten Haus.

Lessing siedelte die Handlung zur Zeit der Kreuzzüge im 12. Jahrhundert an: Der Jude Nathan hat eine Tochter Recha (Laura Antonella Rauch), die zunächst als Judenmädchen beschimpft wird, sich dann aber als christlich getauftes Pflegekind erweist – was ihrem Pflegevater Todesdrohungen einbringt.

Bei einem Brand wird sie – als vermeintliche Jüdin – von dem jungen Tempelherrn (Alexander Mattheis) gerettet. Dieser ist just von dem muslimischen Herrscher Saladin (Michel Guillaume) begnadigt worden, der ihn nicht töten wollte, weil er seinem verstorbenen Bruder ähnlich sah – der sich am Ende als leiblicher Vater des vermeintlichen Christen entpuppt.

Davor haben über die – vermeintlichen – Religionsgrenzen hinweg Recha und der junge Tempelherr sich in einander verliebt, sind jedoch Bruder und Schwester, wie sich zeigen wird.

Es gibt Intrigen, Allianzen und Denunziation; aber es triumphiert schließlich die Erkenntnis, dass weder der Glaube noch die Abstammung die Menschen trennen sollten.

Zwischen all dem die berühmte Ringparabel des aufklärerischen Nathan, der zwar ob seines Rufes als Weiser geachtet, als Jude mit Vorurteilen belegt und diffamiert wird („der tolerante Schwärmer ist enttarnt“). Saladin fragt Nathan, welche Religion er für die wahre halte. Nathan antwortet mit dem Gleichnis: Eine Familie besitzt einen Ring, der seinen Träger Gott und den Menschen angenehm macht.

Aktuelle Fragen

Dieser Ring wird immer vom Vater an den Sohn vererbt, den er am meisten liebt. Ein Vater jedoch liebt alle seine drei Söhne gleichermaßen. Er lässt Kopien des Rings machen; die Söhne aber wollen vor Gericht klären, wer den echten Ring besitze. Der Richter erinnert daran, dass der Ring seinen Besitzer beliebt mache – jeder solle also glauben, dass sein Ring der echte sei, und sich um dessen Wirkung bemühen.

Lessings aufklärerisches Ideendrama ist zwar eine beliebte Schullektüre, aber unter anderem wegen langer reflektierender Passagen nicht unbedingt attraktiv für die Bühne.

Beim Publikum im Parktheater kam die Inszenierung von Stefan Zimmermann aber sehr gut an. Heftigen Applaus und Bravo-Rufe gab es insbesondere für die überzeugende schauspielerische Leistung von Peter Kremer, der auch ein vielbeschäftigter Schauspieler für Film- und Fernsehen ist.

Kremers Interpretation des Nathan war sicher für einen Teil der Begeisterung verantwortlich. Ebenso dürften das aber die behutsamen Anspielungen auf unsere Zeit gewesen sein, die unaufdringlich immer wieder daran erinnerten, wie aktuell die Fragen sind, die das Stück verhandelt.

Dazu gehörten wenige, wohldosierte sprachliche Einwürfe aus dem Heute („Sag mal, geht’s noch?“), im heutigen Jerusalem aufgenommene Soundcollagen oder das Bühnenbild (Peter Schultze) mit offenen Kabelsträngen entlang der Mauern.

Manchmal brauchte es aber nicht mehr als den Text selbst. Eine deutliche Publikumsreaktion etwa rief folgende Stelle im vierten Akt hervor, an der der christliche Patriarch mit dem Tempelherrn darüber spricht, dass Nathan das christliche Mädchen Recha der Kirche entriss: „Denn ist nicht alles, was man Kindern tut, Gewalt? Zu sagen: ausgenommen, was die Kirch’ an Kindern tut.“