Leserforum: Ausländerbeirat ist ein wichtiges Gremium

Am 28. April habe ich das erste Mal an einer Sitzung des Ausländerbeirates teilgenommen. Sie fand im Sitzungssaal des Rathauses in Bensheim statt. Vorher war ich ziemlich aufgeregt. Dann aber war ich froh, dass ich dabei sein konnte.

Gleich, als ich den Sitzungssaal betreten habe, konnte ich alle Anwesenden kennenlernen. Anfangs habe ich mich immer vorgestellt: „Ich bin Mehmet Kapagan und komme vom Babbeltreff.“ Das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Alle waren sehr nett. Auch hatten alle großes Interesse an der Sitzung. Sie hatten eigene Themen vorbereitet, die sie später präsentiert haben.

Ein Tagesordnungspunkt der Sitzung war ein Vortrag von Enis Gülegen. Er hat über die aktuelle Entwicklung der AGAH/LAB (Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen/Landesausländerbeirat) berichtet. Das ist der Dachverband von über 80 gewählten kommunalen Ausländerbeiräten in Hessen.

Zu seinen Aufgaben gehören die politische Interessenvertretung von Menschen mit Migrationshintergrund auf Landesebene. Er koordiniert und unterstützt die Arbeit der kommunalen Ausländerbeiräte. Und er bemüht sich um mehr Chancengleichheit, arbeitet gegen Diskriminierung und Rassismus.

Der Ausländerbeirat der Stadt Bensheim wird von den ausländischen Einwohnern Bensheims nach den Grundsätzen des allgemeinen Wahlrechts für fünf Jahre gewählt. Er soll die Interessen der ausländischen Einwohner wahrnehmen und die Organe der Stadt in allen Angelegenheiten, die ausländische Einwohner betreffen, beraten. Dem Ausländerbeirat steht ein Unterrichtungsrecht, Anhörungsrecht und Vorschlagsrecht zu. Ich finde, der Ausländerbeirat ist eine ganz wichtige Möglichkeit für Menschen mit Migrationshintergrund, ihre eigene Meinung auszudrücken und sich auszutauschen.

Abschließend möchte ich sagen, dass die Teilnahme an dieser Sitzung für mich sehr interessant war. Und ich habe mich gefreut, dass ich dort als Gast teilnehmen konnte.

Mehmet Kapagan

Bensheim