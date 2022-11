Das Ziel heißt Leseförderung. Die Methode lautet: Spaß und Spannung. Für die drei vierten Klassen der Auerbacher Schlossbergschule begann am Dienstagmorgen ein literarisches Langzeitprojekt: „Ich bin eine Leseratte“ heißt die Kooperation mit der Bensheimer Stadtbücherei, die Kindern seit fast 15 Jahren die Lust am Lesen vermitteln will. Die Teilnehmer der ersten Aktionen sind längst

...