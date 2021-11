Lesekarte der Bensheimer Stadtbibliothek unter dem Weihnachtsbaum

Bensheim. Weihnachten rückt näher und damit auch die Suche nach einem passenden Geschenk für die Liebsten. Mit einer Lesekarte für Kinder oder Erwachsene kann die ganze Medienvielfalt der Stadtbibliothek Bensheim verschenkt werden: Bücher, Zeitschriften, Hörbücher, Filme, Konsolenspiele und Tonies. Zudem bietet die Mitgliedschaft den kostenlosen Zugang zum OnleiheVerbund Hessen mit über 300 000 eMedien. Und so geht’s: Einfach in der Bibliothek vorbeikommen und eine Lesekarte als Geschenk ausstellen lassen. Die Gebührenordnung und alle weiteren Informationen rund um eine Mitgliedschaft sind in der Stadtbibliothek (Beauner Platz 3) oder auf der Website der Stadtkultur Bensheim (www.stadtkultur-bensheim.de) erhältlich. Öffnungszeiten der Stadtbibliothek: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 11 bis 18 Uhr; Samstag 10 bis 13 Uhr; Mittwoch geschlossen. ps/Bild: Stadtbibliothek

