Lesefestival heute mit Ex-Radprofi

Bensheim. Nach dem gelungenen Auftakt am Samstag wird das Bensheimer Lesefestival am heutigen Dienstag (5.) um 19 Uhr fortgesetzt. Zu Gast ist Ex-Radprofi Marcel Kittel. In seinem Buch „Das Gespür für den Augenblick“ beleuchtet der deutsche Meister und dreimalige Weltmeister im Zeitfahren die Innenwelt des Radsports.

Er schreibt über seine Tour-de-France-Erfolge, aber auch über die schwierigen Momente seiner Karriere und gibt einen sehr tiefen und persönlichen Einblick in das Seelenleben eines Hochleistungssportlers, den die Frage nach dem perfekten Sprint und die letzten 30 Sekunden auf der Zielgeraden umtreiben. Was braucht es also für eine erfolgreiche Karriere und warum kann es richtig sein, sie zu beenden, auch wenn sie noch weitergehen könnte?

Mit einem Werk, das aktueller nicht sein könnte und von Mut, Widerstand und Zusammenhalt in Zeiten von Katastrophen handelt, kommt Jan-Philipp Sendker am Donnerstag (7.), 20 Uhr, ins Parktheater. In seinem aktuellen Buch geht es um das scheinbar sichere Leben des 18-jährigen Niri, das durch die Entlassung seiner Eltern aufgrund einer Pandemie aus den Fugen gerät. Armut bedroht nun ihre Existenz und zusammen mit seiner Jugendfreundin Mary ergreift Niri die Initiative und versucht, mit allen Mitteln die Not zu lindern.

Bei der vierten Lesung des Festivals im Parktheater am Freitag (8.), 20 Uhr, ist der mit dem Tukan-Preis gekrönte und dreifach mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnete Schriftsteller Friedrich Ani zu hören. In „Letzte Ehre“, seinem wohl bisher persönlichsten Roman, beschreibt Ani nicht nur einen Kriminalfall, sondern erzählt von einem der traurigsten Themen unserer Gegenwart: von Gewalt, auch tödlicher, gegen Frauen.

Eintrittskarten gibt es für je fünf Euro nur im Vorverkauf – unter anderem im Medienhaus Bergstraße, Telefon 06251/100816, in der Tourist-Info und über das Ticketportal www.reservix.de. ps