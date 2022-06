Leseclub sucht Verstärkung

Bensheim. Ab dem heutigen Montag (20.) wird es eine zweite Leseclub-Gruppe geben, die sich an alle Kinder im Alter von neun bis elf Jahren richtet. Die Gruppe wird sich zunächst jeden Montag von 14 bis 15.30 Uhr bis zum Schuljahresende in der Bibliothek der Geschwister-Scholl-Schule treffen.

Der Name Leseclub wird dem breiten Angebot nicht wirklich gerecht. Hier lesen, spielen, basteln und hören Kinder in entspannter Atmosphäre ohne Druck. Initiiert wurde der Leseclub von der Stiftung Lesen, die auch viele Bücher, Spiele, ein Sofa, Sitzsäcke und vieles mehr zur Verfügung stellt. Die Geschwister-Scholl-Schule stellt den Raum und der Verein Active Learning die ehrenamtlichen Betreuer, die immer ein buntes Programm vorbereitet haben.

Ziel ist es, lesebegeisterte Kinder und solche, die es (vielleicht) werden wollen, zusammenzubringen und die Gruppe dann auch im nächsten Schuljahr weiterzuführen, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisatoren. „Wir freuen uns schon sehr auf den Start und hoffen mit vielen Interessierten am Montag starten zu können“, teilten die Verantwortlichen am Wochenende mit. Selbstverständlich sei es auch möglich, zu einem späteren Zeitpunkt einzusteigen.

Anmeldungen kann man formlos an die E-Mail-Adresse andrea.eberhardt@gss.kbs.schule schicken – oder man kommt einfach um 14 Uhr zur Bibliothek in der Geschwister-Scholl-Schule.

Mehr Informationen gibt es auf der Schulhomepage der Geschwister-Scholl-Schule auf der Seite www.gss-bensheim.de. red